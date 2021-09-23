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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 23.09.2021, 20:49
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Rossi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi’nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru’nun ortasında kale önünde Balde’nin bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.

33. dakikada Mesut’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rossi’nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

39. dakikada ceza sahası içerisinde Mert Hakan’ın topa elle müdahale etmesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Balde’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xx, Osayi xx, Mert Hakan xx, Gustavo xx, Ferdi xxx, Mesut xx, Rossi xxx, Valencia xx

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Novak, Meyer, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Crespo, Berisha, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

GZT Giresunspor: Onurcan Piri xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Pelupessy xx, Flavio xx, Sergio xx, Diabate xx, Balde x

Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Doukara, Umut Nayir, Douglas, Emre Taşdemir, Erol CanAkdağ, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan, Suleymanov

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Ferdi (dk. 2) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Mert Hakan (Fenerbahçe)

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