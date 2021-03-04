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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, FTA Antalyaspor’u ağırladı. Fredy ve Valencia’nın karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 berabere bitti.

Spor 04.03.2021, 21:07
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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, FTA Antalyaspor’u ağırladı. Fredy ve Valencia’nın karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 berabere bitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa geçti. Arjantinli oyuncunun direkt kaleye gönderdiği şutta Boffin uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada Nuri Şahin’in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Altay’dan sıyrılıp çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Szalai son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek mutlak bir gole engel oldu ve topu kornere gönderdi.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül’ün ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Cisse kafayı vurdu ancak top üstte dışarı gitti.

75. dakikada Sosa’nın soldan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde yükselen Samatta kafayı vurdu ancak iyi yer tutan Boffin, çizgi üzerinde topu kontrol etti.

83. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Valencia, ceza sahası içine girerek 3 rakibinden sıyrıldı ve plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

86. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahasına gönderdiği ortada Thiam, sırtı kaleye dönük şekilde kafayı vurdu ancak top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada sol kanatta topla buluşan Podolski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içindeki Doğukan’a yerden bir pas gönderdi. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Valencia’nın ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Pelkas, Bünyamin’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu VAR’dan tekrar izleyen Öztürk, penaltı kararını iptal edip Pelkas’a sarı kart gösterdi.

90+5. dakikada Thiam’la verkaç yaparak ceza sahasına giren Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.

90+9. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Doğukan, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine yerden gönderdi. Kale önünde boş pozisyondaki Podolski, topu direğin dibinden auta gönderdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyaspor kalecisi Boffin, tribünlere dönerek sinkaflı bir cümle kurduğu için Hakem Ümit Öztürk, Boffin’i çağırarak kırmızı kart gösterdi.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Ok xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xx, Tisserand x, Szalai xx, Novak x (Cisse dk. 67 x), Ozan Tufan x (Valencia dk. 46 xx), Sosa x, Osayi-Samuel x (Ferdi dk. 79 xx), Mesut Özil x (İrfan Can dk. 67 xx), Pelkas xx, Samatta x (Thiam dk. 79 x)

Yedekler: Harun, Lemos, Sinan Gümüş, Nazım, Uğur Kaan

Teknik Direktör: Erol Bulut

FTA Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin xxx, Veysel xx, Naldo xxx (Orgill dk. 77 x), Kudryashov xxx, Eren Albayrak xx, Fredy xxx (Doğukan dk. 68 xx), Nuri Şahin xxx, Hakan Özmert xxx, Amilton xx (Podolski dk. 83 ?), Gökdeniz xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar Imeri, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Fredy (dk. 12) (FTA Antalyaspor), Valencia (dk. 83) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Boffin (Karşılaşmanın ardından) (FTA Antalyaspor)

Sarı kartlar: Szalai, Cisse, Ferdi, Pelkas, Sosa (Fenerbahçe), Fredy, Amilton, Veysel, Naldo, Orgill (FTA Antalyaspor)
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