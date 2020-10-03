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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA FATİH KARAGÜMRÜK’Ü KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİLERİN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Spor 03.10.2020, 19:53
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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta’nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.

5. dakikada Sosa’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos’un kafa vuruşu üst direkten döndü.

19. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

25. dakikada Caner Erkin’in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta’nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Thiam’ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia’nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Lemos’un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur’a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xx, Lemos xxx, Tisserand xxx, Caner xxx, Sosa xx, Ozan xx, Gustavo xx, Valencia xxx, Thiam xx, Samatta xxx

Yedekler: Harun, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Ferdi, Sadık, Ömer Faruk, Nazım Sangare, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fatih Karagümrük: Viviano x, Eric xx, Roco x, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao xx, Sabo xx, Salibur xx, Darri x, Sobiech x

Yedekler: Aykut, Alparslan Erdem, Koray, Mevlüt, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Aksel Aktaş, Ramazan, Jimmy Durmaz, Aatif Chahechouhe

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Samatta (dk. 25) (Fenerbahçe)

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