Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - D.G. Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
SÜPER LİG’İN 32. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE D.G. SİVASSPOR’U AĞIRLADI. MÜSABAKA SİVASSPOR’UN 2-1’LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.
Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yatabare’nin kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Emre’nin şutunda meşin yuvarlağı Altay oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Mert Hakan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre’nin ceza sahası içine açtığı ortada Kone’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada Dirar’ın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+2. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi’nin ceza sahasında arka direğe açtığı ortada Allahyar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan’ın şutunu kaleci Samassa oyun alanı içine çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Ozan x, Falette xx (Tolga dk. 84 ?), Hasan Ali xx, Tolgay x (Rodrigues dk. 62 xx), Gustavo xx, Deniz x (Allahyar dk. 88 ?), Ferdi xx, Ömer Faruk x (Emre dk. 62 xx), Vedat x
Yedekler: Harun, Zajc, Jailson, Murat, Gürkan, Emir
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Fatih dk. 36 xx), Cofie xx, Mert Hakan xx (Erdoğan dk. 81 ?), Yatabare xx (Hakan dk. 73 xx), Emre xxx, Kone xxx
Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ozan Tufan, Hasan Ali, Ferdi (Fenerbahçe), Emre Kılınç, Fatih, Samassa (Sivasspor)
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|32
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|31
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|31
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|30
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|32
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|P
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|33
|63
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|33
|59
|3. Adana Demirspor
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|58
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|33
|51
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|33
|47
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|33
|44
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|33
|44
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|33
|43
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|33
|40
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|38
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|33
|30
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|33
|27
|17. Adanaspor
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|21
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|33
|12
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|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
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|35
|72
|3. Chelsea
|35
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|35
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|36
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|34
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|35
|34
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|35
|31
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|35
|30
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|35
|21
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|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
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|36
|66
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