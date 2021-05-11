Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Mert Hakan Yandaş’ın pasında kale önünde topla buluşan Tisserand’ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada Gradel’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
65. dakikada Ninga’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi.
67. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın pasında ceza yayı üzerinde Sosa’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
90+3. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza sahası içine topla giren Cisse’nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Fenerbahçe: Harun x, Gökhan x, Szalai x (Luiz Gustavo dk. 46 x), Tisserand xx, Caner Erkin xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 79 ?), Sosa xx, Ozan x (Papiss Cisse dk. 51 xx), İrfan Can ? (Mert Hakan Yandaş dk. 9 x), Mesut x, Pelkas x (Bright Osayi Samuel dk. 51 x), Valencia x
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Samatta, Mame Thiam, Filip Novak
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx (Claudemir dk. 46 x), Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx, Ninga xx (Felix dk. 90+1 ?), Gradel xx (Ziya Erdal dk. 90+3 ?), Kayode xx (Kone dk. 86 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kerem Atakan Kesgin, Rybalka, Tyler Boyd
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kayode (dk. 45+1), Hakan Arslan (dk. 48) (DG Sivasspor), Cisse (dk. 90+3) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Ninga, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (DG Sivasspor), Gökhan (Fenerbahçe)