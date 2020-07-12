Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı)
SÜPER LİG’İN 32. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE D.G. SİVASSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SİVASSPOR’UN 2-1’LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.
Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Ferdi’nin pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Ozan Tufan’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada Kone’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan’ın ceza sahası içine açtığı ortada Kone’nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
16. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin açtığı ortada ceza sahası içinde Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
27. dakikada Falette’nin savunmadan attığı uzun topta ceza sahası içinde Samassa’dan önce topu alan Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
44. dakikada Yatabare’nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Ozan xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx, Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xx, Ömer Faruk xx, Vedat xx
Yedekler: Harun, Emre, Tolga, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Jailson, Murat, Gürkan, Emir
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Fatih dk. 36 ?), Cofie xx, Mert Hakan xx, Yatabare xxx, Emre xxx, Kone xxx
Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Erdoğan, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic, Hakan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Emre Kılınç (Sivasspor)
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|1. Başakşehir
|31
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|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
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|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
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|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
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|35
|55
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|35
|54
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|35
|52
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|35
|50
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|35
|45
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|34
|44
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|35
|43
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|35
|42
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|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
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|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
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|35
|51
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|36
|50
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|35
|50
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|36
|48
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|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
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|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
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|36
|32
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|35
|32
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