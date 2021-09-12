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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 12.09.2021, 19:06
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


69. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Osayi’nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer’de kaldı.


86. dakikada Szalai’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx


Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Marcel Tisserand xx (Atilla Szalai dk. 22 x), Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Bright Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Mesut Özil xx (İrfan Can Kahveci dk. 59 ?, Max Mayer dk. 72 x), Diego Rossi xx, Mergim Berisha xx (Enner Valencia dk. 59 x)


Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo


Teknik Direktör: Vitor Pereira


DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx (Azubuike Okechukwu dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Pedro Henrique xx (Sefa Yılmaz dk. 90 ?), Faycal Fajr xx, Max Gradel xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 78 x), Mustapha Yatabare xx


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Isaac Cofie, Pedro Henrique, Uğur Çiftçi (DG Sivasspor), Altay Bayındır, Miha Zajc (Fenerbahçe)

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