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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor 24.10.2021, 21:08
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

74. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun’un kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

75. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Efecan Karaca’nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta kale önünde bulunan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Filip Novak’ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

87. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sağ taraftan ortasında arka direkte Filip Novak’ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.

90+3. dakikada Candeias’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milunovic’in indirdiği topta arka direkte bulunan Efkan Bekiroğlu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Marcel Tisserand xx, Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx (Jose Sosa dk. 71 x), Nazım Sangare xx (Miguel Crespo dk. 72 x), Ferdi Kadıoğlu xx, Diego Rossi xx (Enner Valencia dk. 71 x), Dimitrios Pelkas xx (Mesut Özil dk. 81 ?), Serdar Dursun xxx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Milunovic xx, Borja xx, Joao Novais xx (Efkan Bekiroğlu dk. 74 x), Umut Güneş xx, Efecan Karaca xxx (Daniel Candeias dk. 82 x), Emre Akbaba xxx (Leroy Fer dk. 90 ?), Davidson xx (Oğuz Aydın dk. 90+1 ?), Diedhiou xx

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Furkan Bayır, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Emre Akababa (dk. 75), Efkan Bekiroğlu (dk. 90+3) (Alanyaspor), Serdar Dursun (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Miha Zajc, Filip Novak (Fenerbahçe), Joao Novais (Alanyaspor)

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