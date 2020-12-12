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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 12.12.2020, 19:54
2
Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada, Tisserand’ın Tetteh’e yaptığı müdahale sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

19. dakikada orta sahada topla buluşan Acquah ceza sahası önüne gelip savunmanın üzerinden aşırtma bir pasla Tetteh’i gördü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Altay topu kontrol ederek mutlak bir golü önledi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içine kavisli gönderdi. Bu noktadaki Umut Bulut zor pozisyonda kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada sağ kanatta topu kapan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içindeki Mert Hakan’ı gördü. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu kornere tokatladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx

Fenerbahçe: Altay x, Gökhan Gönül x, Sadık x, Tisserand x, Caner Erkin x, Gustavo x, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu xx, Mert Hakan xx, Pelkas x, Cisse x

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Sosa, Tolga Ciğerci, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım Sangare, Filip Novak, Eyüp Akcan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx, Semih Kaya xxx, Hadebe xxx, Karim Hafez xxx, Acquah xxx, Ndayishimiye xx, Tetteh xxx, Kubilay xxx, Adem Büyük xxx, Umut Bulut xxx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Ruben Zuqui, Fofana, Olcay Şahan, Murat Akça, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Adem Büyük (dk. 9 pen.), Umut Bulut (dk. 21) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)
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