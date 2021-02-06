Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan bindiren Samatta, kalesinden çıkan Muslera’yı geçip ardından da Linnes’ten sıyrıldı ancak kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

11. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, savunmanın arkasına sarkan Osayi’ye ortaladı. Bu futbolcu kısa mesafeden istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Sosa ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak Muslera son anda dokunarak topu kornere tokatladı.

39. dakikada kazanılan korner atışında Sosa ceza sahası içine gönderdi. Samatta’nın kafa vuruşunda Muslera son anda gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Stat: Şükrü Saraçoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Szalai xx, Caner xx, Ozan xx, Sosa xx, Samuel Osayi xx, Valencia xx, Mert Hakan xx, Samatta xx

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mesut, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Emre Kılınç xx, Belhanda xx, Arda Turan xx, Onyekuru xx, Mostafa Mohamed xx

Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Mert Hakan (Fenerbahçe), Saracchi (Galatasaray)