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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK 15 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Spor 03.10.2020, 19:13
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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

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