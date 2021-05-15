banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ligin son maçında rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Spor 15.05.2021, 20:00
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ligin son maçında rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Lens geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği vuruşta top üst direkten döndü.

52. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Aksel, yerden pasını sağ kanattan bindirme yapan Lens’e çıkardı. Ceza alanı içinde topu alan Lens, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 3-1

80. dakikada Serhat Ahmetoğlu’nun vuruşunda savunmadan dönen top Sobiech’in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 4-1

90+2. dakikada soldan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında kalecinin uzaklaştırmak istediği top Hedenstad’da kaldı. Hedenstad düzgün bir vuruşla kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi. 5-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx (Yavuz Aygün dk. 87 ?), Hedenstad xxx, Koray xx, Roco xxx, Serhat Ahmetoğlu xxx (Bora Kadıoğlu dk. 87 ?), Aksel Aktaş xxx, Biglia xxx, Efe Tatlı xxx (Salibur dk. 63 xx), Borini xxx, Lens xxx (Muhammed Pehlivan dk. 72 xx), Sobiech xxx

Yedekler: Ulaş Genç, Yavuz Aygün, Balkovec, Vato Arveladze, Bertolacci, Castro

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Denizlispor: Hüseyin x, Ali Yavuz x, Emre Yıldırım x, Muhammet Özkal x (Hüseyin Furkan Uslu dk. 87 ?), Görkem Can x, Özgür Çek x (Emirhan dk. 78 x), Fabiano x, Hasan Ayaroğlu x, Dossevi x (Ferhat Erdoğan dk. 90+3 ?), Tusha x (Mehmet Ali dk. 46 x), Mesanovic x (Alaattin Öner dk. 90+3 ?)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Burak Gümüştaş, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Borini (dk. 42 pen.), Sobiech (dk. 45+1 ve dk. 80), Lens (dk. 52), Hedenstad (dk. 90+2) (Karagümrük), Mesanovic (dk. 26) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Ali Yavuz Kol (dk. 42) (Denizlispor)
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur