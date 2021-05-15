Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ligin son maçında rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig’in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ligin son maçında rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Lens geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği vuruşta top üst direkten döndü.
52. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Aksel, yerden pasını sağ kanattan bindirme yapan Lens’e çıkardı. Ceza alanı içinde topu alan Lens, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 3-1
80. dakikada Serhat Ahmetoğlu’nun vuruşunda savunmadan dönen top Sobiech’in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 4-1
90+2. dakikada soldan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında kalecinin uzaklaştırmak istediği top Hedenstad’da kaldı. Hedenstad düzgün bir vuruşla kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi. 5-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx
Fatih Karagümrük: Viviano xxx (Yavuz Aygün dk. 87 ?), Hedenstad xxx, Koray xx, Roco xxx, Serhat Ahmetoğlu xxx (Bora Kadıoğlu dk. 87 ?), Aksel Aktaş xxx, Biglia xxx, Efe Tatlı xxx (Salibur dk. 63 xx), Borini xxx, Lens xxx (Muhammed Pehlivan dk. 72 xx), Sobiech xxx
Yedekler: Ulaş Genç, Yavuz Aygün, Balkovec, Vato Arveladze, Bertolacci, Castro
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Denizlispor: Hüseyin x, Ali Yavuz x, Emre Yıldırım x, Muhammet Özkal x (Hüseyin Furkan Uslu dk. 87 ?), Görkem Can x, Özgür Çek x (Emirhan dk. 78 x), Fabiano x, Hasan Ayaroğlu x, Dossevi x (Ferhat Erdoğan dk. 90+3 ?), Tusha x (Mehmet Ali dk. 46 x), Mesanovic x (Alaattin Öner dk. 90+3 ?)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Burak Gümüştaş, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Borini (dk. 42 pen.), Sobiech (dk. 45+1 ve dk. 80), Lens (dk. 52), Hedenstad (dk. 90+2) (Karagümrük), Mesanovic (dk. 26) (Denizlispor)Kırmızı kart: Ali Yavuz Kol (dk. 42) (Denizlispor)