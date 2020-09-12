Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor’u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadeleyi Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da stattan takip etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük’ün pasında Fofana’nın penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top, Karagümrük savunmasına çarparak direğin yanından kornere çıktı.

56. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında, Ramazan’ın ortasında Sobiech ayak koydu ve topu ağlara göndermeyi başardı. 2-0

60. dakikada Malatyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Ahmed’in kafa vuruşunda, Ramazan son anda müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

73. dakikada Sabo’nun uzun pasında ceza alanı içine hareketlenen Ramazan, Karim Hafez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.

74. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

86. dakikada Darri soldan gelip ceza sahası önündeki Vato’yu gördü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Herrera topu kontrol etti.

89. dakikada Aatif’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, uzak köşeye plase bir vuruş yaptı, kaleci Herrera topu kornere gönderdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abulkadir Bitigen xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Savranlar xx

Karagümrük: Aykut xxx, Murat Sarıgül xxx, Roco xxx, Zukanovic xxx, Alparslan Erdem xxx, Ramazan Civelek xxx (Darri dk. 81 ?), Alassane Ndao xxx, Mevlüt Erdinç xx (Eric Lichaj dk. 65 xx), Erik Sabo xxx, Vato Arveladze xxx (Aatif Chahechouhe dk. 87 ?), Artur Sobiech xxx

Yedekler: Viviano, Muzaffer, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Şenol Can

Yeni Malatyaspor: Guido Herrera x, Chebake x, Ndayishimiye x, Murat Akça x, Karim Hafez x (Berk Yıldız dk. 81 ?), Acquah xx, Ahmed Ildiz x (Erkan Kaş dk. 72 x), Adem Büyük xx, Fofana xx (Zuqui dk. 72 x), Christian Cueva x, Umut Bulut x (Jetmir Topalli dk. 81 ?)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Doğukan Enez

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Zukanovic (dk. 4), Sobiech (dk. 56), Sabo (dk. 74 pen.) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Mevlüt, Murat Sarıgül, Sobiech, Vato (Karagümrük), Ahmed Ildiz, Adem Büyük, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)