Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, Jimmy Durmaz, Lucas Castro ve Artur Sobiech’in golleriyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52.dakikada gelişen Kayserispor atağında, Karlo Muhar’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Viviano gole izin vermedi.

58. dakikada Balkovec’in savunma arkasına açtığı ortada Lucas Castro’nın şık vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

60. dakikada Hedenstad’ın pasını alan Salibur’un, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Doğan topu kornere çeldi.

73. dakikada Pedro Henrique’nin ceza sahası içi sol taraftan ortasında İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda kaleci Viviano son anda topu kornere çeldi.

85. dakikada ceza sahasına doğru yerden gönderilen pasta topla buluşan Sobiech karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top kaleci Doğan’dan döndü. Sobiech dönen topu tekrar tamamladı ancak savunma araya girerek top kornere gönderdi.

86. dakikada Koray’ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Lens, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Sobiech’e gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sobiech, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0

88. dakikada Luckassen’in pasında topla buluşan Emre Demir, soldan ceza sahasına giren İlhan Parlak’ı gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kamil Çetin xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Hedenstad xxx (Koray dk. 83 ?), Roco xxx, Zukanovic xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Lucas Castro xxx (Lens dk. 59 xx), Bertolacci xxx (Emre Çolak dk. 74 xx), Salibur xxx (Ndao dk. 83 ?), Jimmy Durmaz xxx, Borini xxx (Sobiech dk. 83 xx)

Yedekler: Aykut, Alparslan Erdem, Campi, Aksel Aktaş, Mevlüt

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Kayserispor: Doğan xx, Ramazan x, Sapunaru xx, Kolovetsios x, Aziz Behich x, Attamah x (Luckassen dk. 78 x), Karlo Muhar x (Sabovic dk. 62 x), Aaron Lennon xx (Nurettin dk. 88 ?), Pedro Henrique xx, Avramovski x (Emre Demir dk. 62 xx), İlhan Parlak x (Melih dk. 88 ?)

Yedekler: İsmail, Yasir, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Talha Sarıaslan

Teknik Direktör: Uğur Kulaksız

Goller: Jimmy Durmaz (dk. 33), Castro (dk. 58), Sobiech (dk. 86) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Balkovec, Salibur (Karagümrük), Avramovski (Kayserispor)