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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 08.05.2021, 21:20
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Balkovec’in kullandığı kornerde Zukanovic’n kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada sol kanattan Lens’in ortasına arka direkte Castro bekletmeden vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Bertolacci’nin sol kanattan ortasına arka direkte Borini’ni vurdu. Top Gençlerbirliği savunmasında Diego’ya çarparak filelere gitti. 2-0

44. dakikada Koray’ın pasını alan Castro’nun sert şutunda top Gençlerbirliği savunmasına çarparak direğin üstünden az kornere çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Murat Ergin Gözütok xx, Esat Sancaktar xx

Fatih Karagümrük: Vivano xx, Koray xx, Enzo Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xxx, Lucas Castro xxx, Bertolacci xx, Ndao x, Lens x, Borini xx

Yedekler: Yavuz, Ömer Faruk, Hedenstad, Muhammed Pehlivan, Vato Arveladze, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Serhat Ahmetoğlu, Mevlüt, Sobiech

Teknik direktör: Francesco Farioli

Gençlerbirliği Nordfeldt x, Johansson x, Arda Kızıldağ x, Diego Angelo x, Polomat x, Motta x, Mustafa Seyhan xx, Sefa Yılmaz x, Ayite x, Soner Dikmen x, Stancu x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Akbaş, Halil İbahim Pehlivan, Ömürcan, Rahmetullah, Dominik Furman, Lucas Mugni, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik direktör: Özcan Bizati

Goller: Zukanovic (dk. 8), Borini (dk. 17) (Karagümrük)

Sarı kart: Stancu (Gençlerbirliği)
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