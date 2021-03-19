Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Hedenstad’in pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Borini’nin şutu kaleci Doğan’da kaldı.
33. dakikada Lucas Castro’nun uzak direğe ortasında Jimmy Durmaz, topun yere inmesine izin vermeden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Lucas Castro’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce kaleci Doğan’ın parmak uçlarına ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kamil Çetin xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Lucas Castro xx, Bertolacci xx, Salibur xx, Jimmy Durmaz xx, Borini x
Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan Erdem, Campi, Aksel Aktaş, Ndao, Lens, Emre Çolak, Mevlüt, Sobiech
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Kayserispor: Doğan xx, Ramazan xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Attamah xx, Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx, Pedro Henrique xx, Avramovski xx, İlhan Parlak x
Yedekler: İsmail, Yasir, Miguel Lopes, Melih Okutan, Zoran Kvrzic, Sabovic, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan, Kevin Luckassen
Teknik Direktör: Uğur Kulaksız
Gol: Jimmy Durmaz (dk. 33) (Karagümrük)Sarı Kart: Avramovski (Kayserispor)