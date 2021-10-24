Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Diouf’un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunan El Kaabi’ye pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Viviano’dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan El Kaabi’nin ikinci vuruşunu da yine Viviano ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

65. dakikada savunmada Biglia’nın hatasında topu alarak ceza alanına giren Diouf’un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Bozbey xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Burak xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx (Erhun dk. 63 x), Biglia xx, Borini xx (Emre dk. 83 ?), Jimmy Durmaz xx (Tunay dk. 83 ?), Bertolacci xx (Balkovec dk. 63 x), Karamoh xx (Ahmed Musa dk. 64), Pesic xx

Yedekler: Utku, Luckassen, Serhat, Efe, Adnan

Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Ribeiro xx, Traore xx, Lobjanidze xx (Dylan Saint-Louis dk. 81 ?), Emre Çolak xx (Boudjemaa dk. 46 xx), El Kaabi xx (Mohammed Kamara dk. 66 x), Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Bülent, Eren, Muhammed, Sadık

Goller: El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor), Pesic (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Hedenstad (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet, Boudjemaa, Ribeiro (Hatayspor), Balkovec, Emre, Tunay (Fatih Karagümrük)