Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele siyah-beyazlıların 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Karagümrük savunmasından dönem topun sahibi olan Mensah, şık bir çalımla rakibinden sıyrıldı ve ceza alanına girerek sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

59. dakikada Larin’in pasını alan Josef de Souza’nın yay üzerinden çektiği şut, direğin üstünden auta çıktı.

64. dakikada Josef’in pasında Mensah’ın ceza sahsının epey gerisinden çektiği sert şut, direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada Larin, sol kanattan bindirme yapan Rıdvan’ı gördü. Rıdvan’ın son çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde Larin dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

70. dakikada Mensah, ceza alanı içinde pasını Abounakar’a aktardı. Rakibinden sıyrılan Aboubakar’ın şutunu kaleci Viviano oyun alanına çeldi. Dönen topu altı pasta Mensah tamamladı. 0-4

78. dakikada Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye, arka direkte Rosier’in ayağına basmasıyla yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan ise penaltı kararı verdi.

79. dakikada beyaz noktaya gelen Borini, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-4

82. dakikada Gökahn Töre’nin pasında Adem Ljajic, çektiği şutla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’da golü izleyen hakem Mete Kalkavan, pozisyon başında Dorukhan’ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine sarkan Gökhan Töre’nin şut girişimi son anda Karagümrük savunması önledi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Deniz Caner Özaral xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Alparslan Erdem xx, Fatih Kuruçuk xx, Gaston Campi xx, Vegar Hedenstad xx (Serhat Ahmetoğlu dk. 38 x), Koray Altınay xx (Emre Çolak dk. 54 x), Andrea Bertolacci xx, Fabio Borini xx, Badaou Ndiaye xx, Alassane Ndao xx (Jimmy Durmaz dk. 77 x), Artur Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 77 x)

Yedekler: Aykut Özer, Efe Tatlı, Yannis Salibur, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Muhammed Pehlivan

Teknik Direktör: Şenol Can

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xxx, Domagoj Vida xxx, Francisco Montero xx, Rıdvan Yılmaz xxx, Josef de Souza xxx, Atiba Hutchinson xxx (Adem Ljajic dk. 76 x), Kevin Nkoudou xx (Gökhan Töre dk. 71 x), Bernard Mensah xxx (Dorukhan Toköz dk. 71 x), Cyle Larin xxx, Vincent Aboubakar xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Welinton, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Atakan Üner

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Borini (dk. 79 pen.) (F.Karagümrük), Aboubakar (dk. 44), Mensah (dk. 50, dk. 70), Larin (dk. 66) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Koray Altınay, Vegar Hedenstad (Fatih Karagümrük)