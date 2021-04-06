Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Aabid’in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Diouf’un sert şutu direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Hedenstad’ın sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada Sobiech, kale ağzında iki rakibinin arasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

75. dakikada orta sahadan gelen uzun pasta sağ çaprazda topu göğsüyle yumuşatıp önüne alan Boupendza’nın ceza alanına girerek çektiği şut kaleci Viviano’dan oyun alanına döndü.

83. dakikada Traore’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano çizgiden çıkardı.

84. dakikada Boupendza’nın ceza alanı dışında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şutta topu kaleci Vivano güçlükle uzaklaştırdı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Satman xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Enzo Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Castro xx (Aksel Aktaş dk. 61 x), Bertolacci xx (Koray Altınay dk. 90+1 ?), Jimmy Durmaz x (Lens dk. 73 x), Ndao xx (Salibur dk. 73 x), Mevlüt Erdinç x (Sobiech dk. 61 xx)

Yedekler: Aykut Özer, Campi, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Serhat Ahmetoğlu

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Atakaş Hatayspor: Munir xx, Burak Çamoğlu xx, Pablo Santos xx, Yusuf Abdioğlu xx, Katranis xx (Youssouf Kone dk. 87 ?), Ribeiro xx, Rayane Aabid xx (Muhammed Mert dk. 79 x), Akintola xx, Adama Traore xx, Kamara x (Boupendza dk. 66 x), Diouf x

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Abdurrahman Canlı, Isaac Sackey, Joseph Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Sobiech (dk. 70)

Sarı kartlar: Biglia (Fatih Karagümrük), Rayane Aabid (A.Hatayspor)