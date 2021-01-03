Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Baker’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Ekuban’ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
17. dakikada savunmadan çıkarken Balkovec topu Ekuban’a kaptırdı. Bu oyuncunun sağ kanattan bekletmeden ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Flavio’nun kale önündeki vuruşu yandan auta gitti.
40. dakikada Karagümrük yarı sahasından gelen hava topunda Trabzonspor savunması anlaşmazlık yaşayınca Sobiech ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.
45+3. dakikada sağ kanattan Ekuban’un ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya arka direkte Nwakaeme’nin kayarak vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Çimen xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan xx, Roco xx, Fatih xx, Balkovec xx, Biglia xx (Vato Arveladze dk. 35 x), Koray xx, Ndiaye xx, Jimmy xx, Alparslan xx, Sobiech xx
Yedekler: Aykut Özer, Murat, Muhammed, Aksel, Mevlüt
Teknik Direktör: Şenol Can
Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Edgar Ie xx, Marlon xx, Flavio xx, Nwakaeme xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak xx, Ekuban xx, Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Abdülkadir Ömür, Safa, Yusuf, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah AvcıSarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
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