Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Baker’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Ekuban’ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

17. dakikada savunmadan çıkarken Balkovec topu Ekuban’a kaptırdı. Bu oyuncunun sağ kanattan bekletmeden ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Flavio’nun kale önündeki vuruşu yandan auta gitti.

40. dakikada Karagümrük yarı sahasından gelen hava topunda Trabzonspor savunması anlaşmazlık yaşayınca Sobiech ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.

45+3. dakikada sağ kanattan Ekuban’un ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya arka direkte Nwakaeme’nin kayarak vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan xx, Roco xx, Fatih xx, Balkovec xx, Biglia xx (Vato Arveladze dk. 35 x), Koray xx, Ndiaye xx, Jimmy xx, Alparslan xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut Özer, Murat, Muhammed, Aksel, Mevlüt

Teknik Direktör: Şenol Can

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Edgar Ie xx, Marlon xx, Flavio xx, Nwakaeme xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak xx, Ekuban xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Abdülkadir Ömür, Safa, Yusuf, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)