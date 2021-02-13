Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig’in 25. haftasında Karagümrük, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig’in 25. haftasında Karagümrük, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi’nin yay içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.
19. dakikada Mesut Özil’in kullandığı serbest vuruşta, Karagümrük savunmasında Koray’ın kafa vuruşunda Atilla Szalai’ye çarptı. Topu önünde bulan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada sol kanattan Balkovec’in ortasına yay üzerinde kafa ile vuran Bertolacci’nin topu yandan auta çıktı.
39. dakikada Mesut Özil’in ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Thiam’ın önünde kaldı. Thiam’ın dokunuşunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, İlker Takpak xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray x, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao xx, Bertolacci xx, Jimmy Durmaz xx, Borini xx, Kemal Ademi x
Yedekler: Viviano, Alparslan Erdem, Sobiech, Mevlüt, Salibur, Fatih Kuruçuk, Vato Arveladze, Lens, Lucas Castro, Emre Çolak
Teknik Direktör: Şenol Can
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Atilla xx, Caner x, Ozan xx, Sosa x, Valencia xx, Osayi xx, Mesut Özil xx, Thiam xx
Yedekler: Harun, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Thiam (dk. 19) (Fenerbahçe)Sarı Kart: Caner Erkin (Karagümrük)