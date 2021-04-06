Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Katranis’in sol kanattan açtığı ortayı Roco kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diouf’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Ndao’nun ortasını kale sahası içinde Mevlüt Erdinç tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
32. dakikada Hatayspor sağ çaprazda, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Katranis’in direkt kaleye çektiği şut, Viviano’nun kucağında kaldı.
45. dakikada Castro’nun ara pasında sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Ndao, yerden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Bertolacci’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Satman xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Enzo Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Castro xx, Bertolacci xx, Jimmy Durmaz x, Ndao xx, Mevlüt Erdinç x
Yedekler: Aykut Özer, Campi, Koray Altınay, Salibur, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Serhat Ahmetoğlu, Lens, Sobiech
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Atakaş Hatayspor: Munir xx, Burak Çamoğlu xx, Pablo Santos xx, Yusuf Abdioğlu xx, Katranis xx, Ribeiro xx, Rayane Aabid xx, Akintola xx, Adama Traore xx, Kamara x, Diouf x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Abdurrahman Canlı, Kone, Muhammed Mert, Isaac Sackey, Joseph Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül, BoupendzaTeknik Direktör: Ömer Erdoğan