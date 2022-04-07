Süper Lig ekibi Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan istifa!

Altay’ı beş yılda üç şampiyonlukla Süper Lig’e kadar çıkaran Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübü yönetmeye istekli adayların önünü açmak için görevi bıraktı.

Yönetim kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda 21-28 Nisan’da yapılacak olan genel kurula kadar Başkan Vekili Levent Doğanoğlu’nun başkanlık görevini yerine getirmesine karar verdi.

Ekmekçioğlu, kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Altay Spor Kulübü'nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Özgür Ekmekçioğlu Kimdir?

Altay Spor Kulübü'nün Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 14 Temmuz 1989'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındadır. Süper Lig'in en genç başkanıdır. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğup büyüdüğü kent, İzmir'de tamamlamıştır. Daha sonra, üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmiştir. Burada, Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girip, eğitiminden sonra İzmir'e geri dönmüştür. Aile şirketinin yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, kendi kurduğu şirketler de vardır. Özgür Ekmekçioğlu, Altay'daki başkanlık döneminde oldukça başarılı bir süreç geçirmektedir. Takım, 18 yıllık aradan sonra Özgür Ekmekçioğlu idaresinde Süper Lig'e yükselmiştir.