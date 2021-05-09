Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu

TFF 1. Lig 34. haftası büyük bir heyecan sahne olurken, son haftada aynı puana sahip üç takımın maçının ardından Süper Lig’e yükselen takımlar Adana Demirspor ve Giresunspor oldu.

Menemenspor deplasmanından 4-1’lik galibiyetle ayrılan Adana Demirspor, TFF 1. Lig’i zirvede bitirerek 26 yıl sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme şansını elde etti. Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Giresunspor ise, 44 yılın ardından yeniden en üst ligde yarışma şansını yakaladı.

Öte yandan Adanaspor’u 2-0 yenen Samsunspor, ilk iki sıradaki Giresunspor ve Adana Demirspor’la aynı puana sahip olmasına rağmen averajla üçüncü sırada kaldı ve Play-Off’a katılma hakkını kazandı. Süper Lig’e yükselmek için Play-Off’ta mücadele edecek olan Samsunspor, yarı finalde Altınordu ile karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR HASRETİ DİNDİRDİ

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yıllardır hasret olduğu Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, 26 yıl sonra bu özleme son vermiş oldu. TFF 1. Lig’i 70 puanla şampiyon olarak tamamlayan Adana ekibi, Menemenspor karşısında Pa Dibba (6′), Francis Ezeh (11′) Hasan Kılıç (23’p) ve Sinan Kurt’un (53′) attığı gollerle 4-1 galip geldi. Menemenspor’un tek golünü 76. dakikada Simon Zenke attı.

GİRESUNSPOR 44 YIL SONRA…

1967’de kurulduktan 4 sene sonra Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen Giresunspor, 1971’den 1977’ye kadar bu başarıyı sürdürdü. Ancak 1977’den beri Süper Lig’e hasret kalan ve 7 senedir TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Keleş ile birlikte 44 yıl sonra yeniden zirveye ulaştı. Ligdeki son maçında Tuzlaspor’a konuk olan Karadeniz ekibi, Eren Tozlu (5′) ve Ibrahima Balde’nin (20′) golleriyle 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü 15. dakikada penaltıdan Prince Segbefia kaydetti.

SAMSUNSPOR AVERAJLA KAÇIRDI AMA…

Son olarak 2011-12 sezonunda Süper Lig’de yer alan Samsunspor ise, efsanesi Ertuğrul Sağlam yönetiminde yeniden en üst ligde mücadele etme şansını Play-Off’a bıraktı. Adanaspor’u Vukan Savicevic’in (5′, 10′) golleriyle 2-0 yenen Samsunspor, Giresunspor ve Adana Demirspor’la aynı puanda olmasına rağmen averajla 3. sırada kaldı ve Play-Off yarı finalinde Altınordu ile eşleşti.