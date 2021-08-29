Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 3. haftasında D. G. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig’in 3. haftasında D. G. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası içinde Jahovic’in göğsü ile indirdiği topu Halil’in sert bir şutla ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada Fajr’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode’nin şutunda top direkten döndü. Dönen topu Goutas ağlarla buluşturdu. Kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-1
83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beykan, sert bir şutla skoru eşitleyen golü kaydetti. 2-2
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Burak Şeker xxx, Samet Çavuş xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx
D.G. Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Goutas xxx, Camara xx, Uğur xx, Azubuike xx (Garcia dk. 62 xx), Hakan xx, Fajr xx, Kayode xx, Gradel xx (Cofie dk. 74 xx), James xx (Yatabare dk. 52 xx)
Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Sefa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx, Kerim xx, Kahraman xx, Berkan xx (Rodrigues dk. 75 xx) Obinna xx, Soner xx, Baku xx (Beykan dk. 46 xx) (Tijanic dk. 93 ?), Ndiaye xx, Halil xxx, Jahovic xx
Yedekler: Arda, Arslanagic, Kubilay, İdeye, Atakan, Yalçın, Nukan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Goutas (dk. 10 ve 65) (D.G. Sivasspor), Halil (dk. 51), Beykan (dk. 83) (Göztepe)
Kırmızı kart: Kayode (dk. 69) (Sivasspor)
Sarı kart: Murat (Göztepe)