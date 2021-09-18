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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaizantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 18.09.2021, 15:33
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaizantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gradel’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan’ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

58. dakikada Sagal’ın ortasında defanstan dönen topa Recep’in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada sağ kanattan Sagal’ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo’nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

90+3. dakikada Halil İbrahim’in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yoladı. 1-1

Stat: Yeri 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Kısal xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Cofie xx, Fajr xx, Hakan xx (Azubuike dk. 80 ?), Gradel xx (Erdoğan dk. 69 x), Yatabare xxx (Ziya dk. 86 ?), Henrique xxx (Sefa dk. 80 ?)

Yedekler: Ali, Garcia, Camara, Kerem, Koray, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay xx, Caulker xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Mendyl xx (Halil dk. 67 xx), Merkel xx (Doğan dk.75 xx), Jefferson x (Tapia dk. 35 xx), El Messaoudi x (Vitor dk. 66 xxx), Recep xx, Dicko xx, Muhammet xx

Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor), Vitor (dk. 90+3) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Ahmet, Muammer (D.G Sivasspor)

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