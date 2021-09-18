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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 18.09.2021, 14:23
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Pedro’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique’nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Ahmet’in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique’nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

33. dakikada Gradel’in ortasında ceza sahası içinde Yatabare’nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

Stat: Yeri 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Kısal xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Cofie xx, Fajr xx, Hakan xx, Gradel xx, Yatabare xxx, Henrique xxx

Yedekler: Ali, Sefa, Garcia, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay xx, Caulker xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Mendyl xx, Merkel xx, Jefferson x (Tapia dk. 35 xx), El Messaoudi xx, Recep xx, Dicko xx, Muhammet xx

Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Halil, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven, Victor

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor)

Sarı kart: Ahmet (DG Sivasspor)

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