Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Pedro’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique’nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Ahmet’in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique’nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
33. dakikada Gradel’in ortasında ceza sahası içinde Yatabare’nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Kısal xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Cofie xx, Fajr xx, Hakan xx, Gradel xx, Yatabare xxx, Henrique xxx
Yedekler: Ali, Sefa, Garcia, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay xx, Caulker xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Mendyl xx, Merkel xx, Jefferson x (Tapia dk. 35 xx), El Messaoudi xx, Recep xx, Dicko xx, Muhammet xx
Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Halil, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven, Victor
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Ahmet (DG Sivasspor)