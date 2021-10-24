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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Adana Demirspor’u evinde ağırladı. Yaklaşık 100 dakika oynanan müsabaka, Adana Demirspor’un 90+6’da penaltıdan attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 24.10.2021, 18:10
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Adana Demirspor’u evinde ağırladı. Yaklaşık 100 dakika oynanan müsabaka, Adana Demirspor’un 90+6’da penaltıdan attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yunus’un sağ kanattan kullandığı kornerde, kaleci Ali Şaşal çıkarak topu kontrol etti.

56. dakikada Balotelli ceza sahası içerisinde topu arkadaşı Vargas’ın önüne düşürdü. Vargas’ın şutunda top dışarıya çıktı.

67. dakikada Henrique Tarık’a faul yapınca ikinci sarı kartını gördü, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sivasspor oyuna 10 kişi olarak devam etti.

83. dakikada iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Demirspor’da Akintola kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı. Her iki takım da müsabakaya 10’ar kişi ile devam etti.

90+6. dakikada Assombalonga ceza sahası içerisinde düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Balotelli’nin penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler : Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Bilal Gölen xxx

D.G. Sivasspor: Ali xx, Erdoğan xx Camara dk. 90+10 ?), Dimitrios xx, Caner xx, Uğur xx, Cofie xx (Fredrik dk. 90+10 ?), Hakan xx, Gradel xxx (Ahmet dk. 90 ?), Kayode xx (Sefa dk. 75 xx), Henrique xx, Yatabare xx (James dk. 75 xx)

Yedekler: Muammer, Kerem, Ziya, Özkan, Azubuike

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Ferhat xx, Svensson xx (Tarık dk. 60 xx), Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Stambouli xx (Akintole dk. 57 xx), Sinan xx (Gökhan dk.69 xx) Yunus xx( Belhanda dk. 57 xx), Bjarnason xx (Assombalonga dk. 69 xx), Vargas xx Balotelli xx

Yedekler: Muric, Sanuç, Kanak, Metehan, Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Gradel (dk. 7) (D.G. Sivasspor), Balotelli (dk. 90+6 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Henrique (dk. 67) (D.G Sivasspor), Akintola (dk. 84) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yatabare, Erdoğan, Gradel, Ahmet (D.G. Sivasspor), Assombalonga, Balotelli (Adana Demirspor)

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