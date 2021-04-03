Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Sivasspor’da Hakan Arslan’ın savunmadan seken şutunu kaleci kornere çeldi.
57. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen hızlı atağında Nwakaeme’nin ortasında Ekuban’ın yaptığı kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
90 +3. dakikada Trabzonspor’da Ekuban’ın şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx (Samassa dk. 88 ?), Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Hakan Arslan xx, Gradel xx (Kone dk. 88 ?), Fajr xx, Boyd x (Erdoğan dk. 78 x), Yatabare xx (Kayode dk. 73 x)
Yedekler: Muammer, Claudemir, Jorge Felix, Ninga, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Yunus Mallı xx (Baker dk. 81 x), Yusuf Sarı x (Flavio dk. 73 x), Nwakaeme xx, Bakasetas xx, Ekuban xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah AvcıSarı kartlar: Fajr,Yatabare, Cofie (Sivasspor), Edgar Le, Abdulkadir (Trabzonspor)