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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında D.G. Sivasspor, Başakşehir’i evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Spor 08.05.2021, 21:24
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında D.G. Sivasspor, Başakşehir’i evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Fajr’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Claudemir’in şutunda topaz farkla dışarı çıktı.

20. dakikada Tolga’nın ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Visca’nın pasında topla buluşan Aleksic’in şutu üstten auta çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

D.G. Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Robin xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx, Hakan xx Fajr xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Kayode xx

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yedekler: Muhammer, Muhammet, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya

Başakşehir: Mert xx, Rafael xx, Tagir xx, Ndayıshımıye xx, Bolingoli xx, Tolga xx, Berkay xx, Visca xx, Aleksic xx, Deniz xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Vitoria, Chadli, Azubuike, Mahmut, Uğur, Ömer, Junior

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kart: Danijel Aleksic (Başakşehir)
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