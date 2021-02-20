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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Denizlispor, Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 20.02.2021, 17:03
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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Denizlispor, Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Sagal orta sahadan aldığı topu driplingle ileri taşıyarak sol kanattan gelen Mesanovic’le buluşturdu. Ceza sahasına giren Mesanovıc’in rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

14. dakikada hücuma destek için ileri çıkan Mustafa Yumlu ceza sahasının sol çaprazında aldığı topu ceza alanı ön çizgisinde bulunan Rodallega’ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp auta gitti.

19. dakikada Rodallega’nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mesanovic’in rakibini geçtikten sonra sol kale direğine plase şeklinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Furman’ın ceza sahası dışının sol çaprazında kullandığı serbest vuruşta top az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx

Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xxx, Leismann xx, Özer xx, Recep x (Bakalorz dk. 24 x), Murawski xx, Diskerud xx, Mesanovic xx, Sagal xx, Rodallega xxx

Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Muhammet, Ahmed, Kubilay, Hasan, Ali Yavuz, Sacko

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Arda xx, Toure xx, Ömürcan xx, Candeias xx, Furman xx, Soner xxx, Motta xx, Ayite xx, Lima xx

Yedekler: Adıyaman, Halil İbrahim, Mustafa Akbaş, Mugni, Sefa, Rahmetullah, Murat, Spiridonovic, İlker, Sami Gökhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Mesanovic (dk. 19) (Denizlispor)

Sarı kart: Leismann (Denizlispor)
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