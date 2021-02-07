Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Y. Denizlispor, Süper Lig’in 24. haftasında FT Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Denizlispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Y. Denizlispor, Süper Lig’in 24. haftasında FT Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Denizlispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Hakan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.
14. dakikada Diskerud’un ceza sahasının sol çaprazından rakibini geçerek yaptığı ortada Eren topu uzaklaştırmaya çalışırken Rodallega araya girerek meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Sakıb’ın derinlemesine pasında topla buluşan Ahmed Yasin, net pozisyonda topa elle müdahale ettiği için hakem düdüğünü çaldı.
36. dakikada sol çaprazdan rakibini geçen Sagal, ceza sahası içerisine girerek topu Rodallega’nın ayağına attı. Rodellega ceza sahası içerisinden sert şut çekerken kaleci son anda topu çeldi. Dönen topa ceza sahası dışarısında Murawski vurdu, meşin yuvarlak az fakla yandan dışarıya çıktı.
44. dakikada ceza sahası içerisine gelen topu uzaklaştırmaya çalışan Mustafa’dan dönen topa sahip olan Ribeiro’nun şutu yan ağlarda kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Samet Çavuş xx
Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Mustafa x, Leismann xx, Lopes xx, Kubilay xx, Murawski xx, Diskerud xx, Ahmed Yasin xx, Sagal xx, Rodallega xx
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Ö., Bakalorz, Mesanovic, Dossevi, Görkem, Ben Mohammed, Ali Yavuz, Hasan, Özer
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Ersan, Bünyamin, Hakan, Imeri, Ribeiro, Sam, Gökdeniz, Orgill
Yedekler: Ferhat, Bahadır, Doğukan, Podolski, Drole, Mevlüt, Serdar, Da Silva, Fehmi, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Rodallega (dk. 14) (Denizlispor)Sarı kart: Kubilay (Denizlispor)