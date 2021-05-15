Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu

Son dakika: Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor'un ardından küme düşen son takım, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği oldu.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, ligde kalma umutlarını son maça taşıyan Gençlerbirliği'ni ağırladı. Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken, Gençlerbirliği bu sonuçla lige veda eden dördüncü ve son ekip oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ekuban ve 87'de Afobe kaydetti. Gençlerbirliği'nin 52'de Ayite ile bulduğu gol puan almak için yeterli olmadı.

DÖRDÜNCÜ TAKIM DA BELLİ OLDU

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 71'e çıkardı ve ligi 4. sırada tamamladı. 38 puanda kalan konuk Gençlerbirliği ise Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor'un ardından TFF 1. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.