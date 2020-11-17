banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir
Süper Lig'de yayın krizi çözüldü
Süper Lig'de yayın krizi çözüldü

Süper Lig'de yayın krizi çözüldü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı

Spor 17.11.2020, 16:33
7
Süper Lig'de yayın krizi çözüldü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu’nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
açık
banner378