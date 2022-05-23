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Süper Lig'de hangi kulüp kaç para kazandı? Fenerbahçe'nin kasaya koyduğu miktar dudak uçuklattı...

Süper Lig 2021-2022 sezonunda yayın geliri dağılımı belli oldu. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyon Trabzonspor'u geçerek 239 milyon 22 bin lira kasasına koydu.

Spor 23.05.2022, 16:06 23.05.2022, 16:13
Süper Lig'de hangi kulüp kaç para kazandı? Fenerbahçe'nin kasaya koyduğu miktar dudak uçuklattı...

KATILIM BEDELİ TAKIMLARA EŞİT VERİLDİ
Sporx'de yer alan habere göre; yayın gelirinin yüzde 37'si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde veriliyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46'sı takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor.

YAYIN GELİRİNDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Gelirin yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11'i ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.

Süper Lig'deki yayın geliri dağılımı şu şekilde:

  • ÖK Yeni Malatyaspor: 67,275 milyon TL
     
  • Göztepe: 76,185 milyon TL
     
  • Altay: 82,125 milyon TL
     
  • Çaykur Rizespor: 83,61 milyon TL
     
  • Giresunspor: 94,005 milyon TL
     
  • Gaziantep: 95,49 milyon TL
     
  • Yukatel Kayserispor: 96,975 milyon TL
     
  • Atakaş Hatayspor: 101.43 milyon TL
     
  • Kasımpaşa: 101,43 milyon TL
     
  • Sivasspor: 104,4 milyon TL
     
  • Adana Demirspor: 104,4 milyon TL
     
  • VF Karagümrük: 105,885 milyon TL.
     
  • Antalyaspor: 108,825 milyon TL
     
  • A. Alanyaspor: 120,825 milyon TL.
     
  • Medipol Başakşehir: 137,47 milyon TL.
     
  • İH Konyaspor: 145,28 milyon TL
     
  • Beşiktaş: 181,94 milyon TL
     
  • Galatasaray : 192,93 milyon TL
     
  • Trabzonspor: 202,03 milyon TL
     
  • Fenerbahçe: 239 milyon 22 bin TL
#Süper Lig
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
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