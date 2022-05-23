Süper Lig'de hangi kulüp kaç para kazandı? Fenerbahçe'nin kasaya koyduğu miktar dudak uçuklattı...

KATILIM BEDELİ TAKIMLARA EŞİT VERİLDİ

Sporx'de yer alan habere göre; yayın gelirinin yüzde 37'si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde veriliyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46'sı takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor.

YAYIN GELİRİNDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Gelirin yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11'i ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.

Süper Lig'deki yayın geliri dağılımı şu şekilde: