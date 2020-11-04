banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
Öğrenmenin yaşı yok
Öğrenmenin yaşı yok
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş karşılaşmasında düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak.

Spor 04.11.2020, 12:19
4
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 8. haftanın açılış mücadelesi olan Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Sivasspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
hafif yağmur
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3