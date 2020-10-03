Süper Lig'de 4. hafta heyecanı...

Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçerken, Trabzonspor, 90'da kalesinde gördüğü golle Gaziantep'te 1 puana razı oldu. Heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

1 - Fatih Karagümrük | 7 puan (1 maçı eksik)

2 - Alanyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 7 puan (1 maçı eksik)

4 - Antalyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)

5 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)

6 - Erzurumspor | 6 puan (1 maçı eksik)

7 - Kayserispor | 6 puan

8 - Göztepe | 5 puan (1 maçı eksik)

9 - Fenerbahçe | 5 puan (1 maçı eksik)

10 - Trabzonspor | 5 puan

11 - Konyaspor | 4 puan (1 maçı eksik)

12 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)

13 - Sivasspor | 4 puan (1 maçı eksik)

14 - Kasımpaşa | 3 puan (1 maçı eksik)

15 - Gaziantep FK | 3 puan

16 - Ankaragücü | 1 puan

17 - Gençlerbirliği | 1 puan (1 maçı eksik)

18 - Çaykur Rizespor | 1 puan (1 maçı eksik)

19 - Denizlispor | 1 puan (1 maçı eksik)

20 - Yeni Malatyaspor | 1 puan (1 maçı eksik)

21 - Başakşehir | 0 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Göztepe

Fenerbahçe - Karagümrük

Denizlispor - Konyaspor

Alanyaspor - Hatayspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Sivasspor

Süper Lig 5. hafta programı

Hatayspor - Erzurumspor

Galatasaray - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü

Kayserispor - Sivasspor

Göztepe - Fenerbahçe

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Gaziantep FK

Gençlerbirliği - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş