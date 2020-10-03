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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın açılış maçlarında Kayserispor-Ankaragücü, Gaziantep-Trabzonspor karşılaşmaları oynandı. Kayserispor, deplasmanda kazanırken, Gaziantep'te puanlar paylaşıldı.

Spor 03.10.2020, 09:34
4
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı...

Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçerken, Trabzonspor, 90'da kalesinde gördüğü golle Gaziantep'te 1 puana razı oldu. Heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

1 - Fatih Karagümrük | 7 puan (1 maçı eksik)

2 - Alanyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 7 puan (1 maçı eksik)

4 - Antalyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)

5 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)

6 - Erzurumspor | 6 puan (1 maçı eksik)

7 - Kayserispor | 6 puan

8 - Göztepe | 5 puan (1 maçı eksik)

9 - Fenerbahçe | 5 puan (1 maçı eksik)

10 - Trabzonspor | 5 puan

11 - Konyaspor | 4 puan (1 maçı eksik)

12 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)

13 - Sivasspor | 4 puan (1 maçı eksik)

14 - Kasımpaşa | 3 puan (1 maçı eksik)

15 - Gaziantep FK | 3 puan

16 - Ankaragücü | 1 puan

17 - Gençlerbirliği | 1 puan (1 maçı eksik)

18 - Çaykur Rizespor | 1 puan (1 maçı eksik)

19 - Denizlispor | 1 puan (1 maçı eksik)

20 - Yeni Malatyaspor | 1 puan (1 maçı eksik)

21 - Başakşehir | 0 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Göztepe

Fenerbahçe - Karagümrük

Denizlispor - Konyaspor

Alanyaspor - Hatayspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Sivasspor

Süper Lig 5. hafta programı

Hatayspor - Erzurumspor

Galatasaray - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü

Kayserispor - Sivasspor

Göztepe - Fenerbahçe

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Gaziantep FK

Gençlerbirliği - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş

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1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Kayserispor 4 6
8. Göztepe 3 5
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Kasımpaşa 3 3
15. Gaziantep FK 4 3
16. Ankaragücü 3 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Adana Demirspor 3 7
3. Tuzlaspor 3 7
4. Ankara Keçiörengücü 3 7
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 4 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
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2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
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2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1