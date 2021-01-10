Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
1’lik beraberlikle sonuçlandı.
1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio’nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
59. dakikada Fabricio’nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda’nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.
70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda’nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.
75. dakikada Boldrin’in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda’nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon’dan dışarı çıktı.
90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar’a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Ç.Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Yasin x (Kemal dk. 84 xx), Samudio xx, Fernando xx (Fabricio dk. 45 xx), Tunay x (Boldrin dk. 45 xx), Skoda xx
Yedekler: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Y.Denizlispor: Pantilimon xx, Muhammet Özkal xx, Zakarya xx, Tiago Lopes xx, Leismann xx, Radoslaw Murawski xx, Muris Mesanovic xx (Sacko dk. 80 ?), Marvin Bakalorz xx (Mustafa dk. 80 ?), Angelo Sagal xxx, Recep Niyaz xx, Rodallega xxx
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş
Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak
Goller: Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)
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