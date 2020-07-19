Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
SÜPER LİG’İN 33. HAFTASI MÜCADELESİNDE ÇAYKUR RİZESPOR, YENİ MALATYASPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 3-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.
0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahasının dışından Murat Yıldırım’ın vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
28. dakikada Moroziuk’un ortasında ceza sahası içinde Milan Skoda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Boldrin’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 2-0
36. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Milan Skoda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Abdullah xx, Boldrin xxx, Garmash xx, Samudio xxx, Skoda xxx
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer, Burak, Alberk, Orhan, Yan Sasse, Kağan, Atakan, Boryachuk, Tunay Torun
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle x, Hadebe x, Mina x, Chebake x (Kjartansson dk. 37 x), Karim Hafez x, Robin Yalçın x, Remi Walter x, Murat Yıldırım x, Gökhan Töre x, Fofana x, Umut Bulut x
Yedekler: Murat Akşit, Damlu, Yiğithan, Mustafa Akbaş, Sakıb, Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Youssouf, Vidar
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Skoda (dk. 28 ve 34 pen.) Boldrin (dk. 29) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Vetrih, Samudio (Çaykur Rizespor), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
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|38
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