Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Soner’in gerçekleştirdiği köşe vuruşunda topa yükselen Atınç’ın kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1
79. dakikada ceza sahasının içerisinde Paluli’nin Umar’a yaptığı müdahalede hakem Erkan Özdamar Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
90+4. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından gelen Umar’ın pasında topla buluşan Eric Sabo’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, S.Holmen xx, Cemali xx, Gökhan xxx, Selim xxx, T.Boyd xx (Y.Bolasie dk. 71 xx), A.Umar xxx, F.Baiano xxx (E.Sabo dk. 78 xx), F.Boldrin xxx (B.Dabo dk. 87 ?), D.Djokovic xx, J.Pohjanpalo xxx (Deniz dk. 87 ?)
Yedekler: Tarık, Alberk, L.Phiri, Alper, Yasin, L.Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can x, Atınç xx, D.Arslanagic x, Murat x, Atakan x (M.Baku dk. 90+2 ?), Kahraman x (C.Ndiaye dk. 82 ?), Yalçın x (Beykan dk. 82 ?), Lourency x (D.Tijanic dk. 46 xx), Halil x, Soner xx, A.Jahovic x (D.Burekovic dk. 82 ?)
Yedekler: B.Megyeri, Erkam, Efe Can, Yusuf, Ege
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Pohjanpalo (dk. 39 ve 79 pen.), Eric Sabo (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor), Atınç (dk. 62)(Göztepe)
Kırmızı kart: Halil (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kartlar: Selim Ay, Bolasie (Çaykur Rizespor)