Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Cemali’nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Boyd’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
26. dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül’ün vuruşanda top yandan auta çıktı.
38. dakikada kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar giden Fabricio’nun şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
39. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe atışında topa yükselen Pohjanpalo’nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, S.Holmen xx, Cemali xx, Gökhan xxx, Selim xxx, T. Boyd xx, A. Umar xxx, F.Baiano xxx, F. Boldrin xxx, D. Djokovic xx, J. Pohjanpalo xxx
Yedekler: Tarık, Alberk, L. Phiri, E. Sabo, B. Dabo, Alper, Yasin, Deniz, Y. Bolasie, L. Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can xx, Atınç xx, D. Arslanagic xx, Murat xx, Atakan xx, Kahraman xx, Yalçın xx, Lourency xx, Halil xx, Soner xx, A.Jahovic xx
Yedekler: B. Megyeri, Erkam, D. Burekovic, Efe Can, Yusuf, D. Tijanic, Ege, M. Baku, C. Ndiaye, Beykan
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Gol: Pohjanpalo (dk. 39) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Selim Ay (Çaykur Rizespor)