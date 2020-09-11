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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE’Yİ KONUK ETTİ. MÜSABAKA FENERBAHÇE'NİN 2-1’LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Spor 11.09.2020, 22:03
2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasında hareketlenen Deniz Türüç’ün vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

57. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

59. dakikada Melnjak’ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda top kaleci Altay’ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Caner’in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde Valencia dokunamadı ve top auta çıktı.

75. dakikada Caner’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Topu, kaleci Gökhan gol çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi. 1-1

81. dakikada Fenerbahçe’de Frey’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

87. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jose Sosa, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü kaydetti. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, İsmail Şencan xxx, Hakan Yemişken xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Melnjak xx, Chatziisaias x, Selim xxx, Samudio xxx (Kemal dk. 90 ?), Baiano xx, Boldrin xxx, Vetrih xx (Michalak dk. 64 xx), Abdullah xx (Yasin dk. 64 x), Skoda xxx (Remy dk. 78 x)

Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Alberk, Nadir, Tunay

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Caner xxx, Zanka xxx, Serdar xx, Tolga xx, Deniz xx (Ozan dk. 65 x), Ferdi xx (Sinan dk. 65 xx), Name Thiam xx (Valencia dk. 53 xx), Gustavo xx (Sosa dk. 76 x), Frey xxx

Yedekler: Harun, Dirar, Lemos, Sadık, Jailson, Rodrigues

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Skoda (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Gökhan (dk. 75), Sosa (dk. 87 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi, Sinan (Fenerbahçe)

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