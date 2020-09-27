Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDAN ÇAYKUR RİZESPOR, A.ALANYASPOR’U KONUK ETTİ. KARŞILAŞMA 1-1'LİK EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.
Süper Lig’in 3. Haftasından Çaykur Rizespor, A.Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Tayfur’un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
54. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası içerisine kadar süren Boldrin’in sol ayağı ile çektiği şut kale direğine yakın noktadan dışarıya çıktı.
56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baiano’nun çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.
57. dakikada Babacar’ın ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarıyla çıktı.
69. dakikada sağ kanattan uzun taç kullanan Juanfran’ın topu savunmadan sekerek Mustafa ile buluştu. Mustafa’nın kaleye çektiği şut ağlara gitti. (0-1)
81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Samudio, pasını Boldrin’e verdi. Boldrin’in ceza sahası içerisinde sürdüğü topu karşılayan Remy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (1-1)
90. dakikada Boldrin’in pasını karşılayan Tunay, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunu önce kaleci Marafona müdahale etti ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Candaş Elbil xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Selim xxx, Meriah xx, Melnjak xxx, Abdullah xx (Skoda dk. 75 xxx), Baiano xxx, Doğan xx (Yasin dk. 58 xx), Michalak xx (Samudio dk. 61 xxx), Boldrin xxx, Remy xxx (Tunay dk. 88 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Alberk, Nadir, Orhan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Moubandje xxx, Caulker xx , Juanfran xxx, Siopis xxx (Tzavellas dk.85 ?), Ceyhun xxx (Salih dk. 63 xx ), Mustafa xxx (Davidson Pereira dk. 76 x), Efkan xxx (Bakasetas dk. 64 xx), Tayfur xxx, Babacar xx (Gamarra dk. 62 xx)
Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Berkan, Onur
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Goller: Mustafa (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor), Remy (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)
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