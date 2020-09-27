banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDAN ÇAYKUR RİZESPOR, A.ALANYASPOR’U KONUK ETTİ. KARŞILAŞMA 1-1'LİK EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

Spor 27.09.2020, 15:46
2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. Haftasından Çaykur Rizespor, A.Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Tayfur’un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası içerisine kadar süren Boldrin’in sol ayağı ile çektiği şut kale direğine yakın noktadan dışarıya çıktı.

56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baiano’nun çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.

57. dakikada Babacar’ın ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarıyla çıktı.

69. dakikada sağ kanattan uzun taç kullanan Juanfran’ın topu savunmadan sekerek Mustafa ile buluştu. Mustafa’nın kaleye çektiği şut ağlara gitti. (0-1)

81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Samudio, pasını Boldrin’e verdi. Boldrin’in ceza sahası içerisinde sürdüğü topu karşılayan Remy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (1-1)

90. dakikada Boldrin’in pasını karşılayan Tunay, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunu önce kaleci Marafona müdahale etti ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Candaş Elbil xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Selim xxx, Meriah xx, Melnjak xxx, Abdullah xx (Skoda dk. 75 xxx), Baiano xxx, Doğan xx (Yasin dk. 58 xx), Michalak xx (Samudio dk. 61 xxx), Boldrin xxx, Remy xxx (Tunay dk. 88 ?)

Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Alberk, Nadir, Orhan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Moubandje xxx, Caulker xx , Juanfran xxx, Siopis xxx (Tzavellas dk.85 ?), Ceyhun xxx (Salih dk. 63 xx ), Mustafa xxx (Davidson Pereira dk. 76 x), Efkan xxx (Bakasetas dk. 64 xx), Tayfur xxx, Babacar xx (Gamarra dk. 62 xx)

Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Berkan, Onur

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Goller: Mustafa (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor), Remy (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Hatayspor 3 7
4. Galatasaray 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Konyaspor 2 4
8. Antalyaspor 2 4
9. Fenerbahçe 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Akhisar Bld.Spor 3 4
7. Bandırmaspor 3 4
8. Giresunspor 3 4
9. Tuzlaspor 2 4
10. Balıkesirspor 3 3
11. Bursaspor 3 3
12. Altınordu 2 3
13. Ankaraspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. Man City 1 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Wolverhampton 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Levante 2 3
11. Cádiz 2 3
12. Osasuna 3 3
13. Athletic Bilbao 2 3
14. Huesca 3 2
15. Eibar 3 1
16. Deportivo Alaves 3 1
17. Real Valladolid 2 1
18. Barcelona 0 0
19. Sevilla 0 0
20. Elche 1 0