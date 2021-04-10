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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Spor 10.04.2021, 16:54
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada ceza sahasının dışında Samudio’nun pasında topla buluşan Boldrin’in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan’da kaldı.

31. dakikada ceza alanı dışından Flavio’nun sert şutunu kaleci Tarık yumruklayarak kornere çeldi.

35. dakikada Rizespor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tarık uzanarak topu kornere gönderdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Dokovic xx, Yasin xx, Baiano x, Boldrin xx, Samudio xx, Skoda x

Yedekler: Can Ceylan, Abdullah, Remy, Tunay, Michalak, Onur, Fernando, Sabo, Melnjak, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, V. Hugo xx, Edgar xx, Marlon xx, Flavio xx, Lewis Baker xx, Anastasios Bakasetas xx, Abdulkadir P. xx, Yunus x (Yusuf Sarı dk. 28 x), Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, Hosseini, Berat, Safa, Hakan,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano (Çaykur Rizespor)
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