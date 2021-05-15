Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Onur Bulut’un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Sabo’nun vuruşunda top auta çıktı.
70. dakikada rakiplerini geride bırakan Remy’nin şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Zorbey xx, İlker Takpak xx
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Selim Ay xx, Onur Bulut x, Emir Dilaver x, Alberk Koç x, Erik Sabo x, (Mithat Pala dk.77 x) Braian Samudio xx (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Abdullah Durak x (Loic Remy dk.59 xx), Damjan Djokovic xx, Tunay Torun x (Konrad Michalak dk. 77 x), Alexander Soderlund x (Fernando Andrade dk. 59 xx)
Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Milan Skoda
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şahiner xx (Junior Caiçara dk. 69 x), Ravil Tagir xx (Cemali Sertel dk. 86 ?), Leo Duarte xx (Youssouf Ndayishimiye dk. 59 xx), Boli Bolingoli-Mbombo xx, Berkay Özcan xx, Danijel Aleksic xxx, Tolga Ciğerci xx, Mahmut Tekdemir xx (Metin Emre dk. 86 ?), Nacer Chadli xx, Enzo Crivelli xx (Deniz Türüç dk. 69 x)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Muhammet Can Yazıcı,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Aleksic (dk. 5 pen. ve 45) (Medipol Başakşehir)Sarı Kart: Samudio (Çaykur Rizespor)