Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Gurup Sivasspor: 0 (İlk Yarı)
RİZE (İHA) – Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
RİZE (İHA) – Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahasının sol tarafından Gradelin içeri çevirdiği ortaya Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
19. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan İsmail Köybaşı’nın yaptığı ortada ceza sahasının içinde topla buluşan Soderlund’un kafa vuruşunda top kaleci Muammer’in kucağında kaldı.
42. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi ön cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gradel’in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
45+3. dakikada ceza hasının dışında kaleyi ortadan gören bir noktada topla buluşan Moroziuk’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gözütok xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Morozyuk xx, Selim Ay xx, Meriah x, Emir Dilaver x, İsmail Köybaşı xx, Sabo xx, Yasin Pehlivan xx, Djokovic x, Soderlund xx, Samudio xx
Yedekler: Zafer Görgen, Melnjak, Talbi, Michalak, Baiano, Onur Bulut, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun, Skoda
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz x, Robin Yalçın xx, Camara x, Ziya Erdal x, Hakan Arslan x, Claudemir xx, Fayçal Fajr xx, Erdoğan Yeşilyurt x, Gradel xx, Yatabare x
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Boyd, Kone, Ninga, Kayode, Felix
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Sabo, Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor),Kırmızı Kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 32) (Demir Grup Sivasspor)