Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
78. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Yasin topa hareketlendi. Kalesini terk eden Ersin’in müdahalesinde meşin yuvarlak tekrar bu futbolcunun önünde kaldı. Geriden gelen Welinton son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
84. dakikada Beşiktaş savunmasının çıkardığı top Dorukhan’da kaldı. Bu futbolcunun akıl dolu pasında savunmanın arkasına sarkan Larin ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0
90+2. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Atiba’nın pasında topla buluşan N’Koudou, müsait pozisyondaki Oğuzhan’ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası önünde yerden düzgün vuruşunda top filelere gitti. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Wellinton xxx, Vida xxx (Montero dk. 67 xx), Rıdvan xxx, Necip xxx (Dorukhan dk. 83 xx), Ghezzal xxx, Atiba xxx, Mensah xx (Oğuzhan dk. 79 xx), N’koudou xxx, Güven xxx (Larin dk. 67 xxx)
Yedekler: Utku, Hasic, Nsakala, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sivasspor: Samassa xx, Goiano x, Appindangoye x, Caner xx, Uğur xx, Robin xx (Claudemir dk. 73 x), Erdoğan xx (Yasin dk. 63 xx), Hakan x, Fajr x (Kone dk. 76 x), Gradel xx (Cofie dk. 76 x), Yatabare x (Kayode dk. 63 x)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Felix, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Güven (dk. 18), Larin (dk. 84), Oğuzhan (90+2) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Hakan Arslan (Devre arası) (Sivasspor)Sarı kartlar: N’koudou (Beşiktaş), Isaac Cofie (Sivasspor)
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|15
|12
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