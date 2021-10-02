Süper Lig: Beşiktaş: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Gradel’in sol taraftan kullandığı köşe atışında Goutas’ın kale önünde iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
54. dakikada Max Gradel’in sol kanattan ceza sahasına ortasında rakibini engellemek isteyen Rıdvan Yılmaz’ın ters kafa vuruşu filelere gitti. 1-1
59. dakikada Rıdvan’ın pasında sol kanatta topu alan Batshuayi’nin ceza sahasına girmeden çapraz pozisyondan çektiği sert şutu kaleci Muammer kucağında kontrol etmek isterken sektirdi. Dönen topu önünde bulan Rosier’in hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.
69. dakikada Necip’in pasıyla sol kanatta hareketlenen Rıdvan’ın ceza sahasına ortasında altıpas dışında ön tarafa doğru hareketlenen Güven’in aşırtma şeklinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Muammer’in sağından ağlarla buluştu. 2-1
82. dakikada sol kanattan Uğur’un arka direğe ortasını Yatabare kafayla altıpas içine indirdi. Meşin yuvarlağı alan Pedro Henrique müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Çimen xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Kenan Karaman xx (Gökhan Töre dk. 67 x), Can Bozdoğan xx (Necip Uysal dk. 67 x), Oğuzhan Özyakup xx (Alex Teixeira dk. 67 x), Güven Yalçın xxx (Umut Meraş dk. 86 ?), Michy Batshuayi xx
Yedekler: Mert Günok, Fabrice N’Sakala, Salih Uçan, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72 x), Dimitrios Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Azubuike Okechukwu xx (Sefa Yılmaz dk. 80 ?), Jorge Felix xx, Max Gradel xx, Pedro Henrique xx, Oleranwaju Kayode xx (Mustapha Yatabare dk. 60 x)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Güven Yalçın (dk. 32 ve 69) (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (dk. 54 k.k.) (DG Sivasspor)
Kırmızı kart: Sergen Yalçın (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Umut Meraş (Beşiktaş), Mustapha Yatabare (DG Sivasspor)