Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Yatabare’nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan’ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel’in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

18. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın ortasında kale önünde Güven’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan’ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada sol taraftan N’koudou’nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçta ilk yarı düdüğünden sonra Hakan Arslan cep telefonunu hakemin yüzüne tutarak maçtaki bir pozisyona itiraz edince hakem Arda Kardeşler oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, Rıdvan xx, Necip xx, Ghezzal xxx, Atiba xxx, Mensah xx, N’koudou xx, Güven xxx

Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Larin, Hasic, Nsakala, Dorukhan, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Robin xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Cofie, Claudemir, Yasin, Felix, Ninga, Ziya, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Güven (dk. 18) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan (devre arası)(Sivasspor)

Sarı kart: N’koudou (Beşiktaş)