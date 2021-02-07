Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, İH. Konyaspor’u ağırladı. Mücadele Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Shengelia’nın pasını alan Sekidika’nın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal’ın arka direğe açtığı ortaya Welinton vurdu. Top yandan auta çıktı.

59. dakikada Necip’in sol kanattan açtığı ortaya Larin, penaltı noktası üzerinden vurdu. Top üst ağlarda kaldı.

63. dakikada orta alanda kazanan Aboubakar, üç kişiyi çalımlayarak topu ceza alanına kadar sürdü. Ardından çektiği sert şutta, Konyaspor savunması araya girdi ve topu kornere yolladı.

81. dakikada Atiba, yayın gerisinden pasını sağ kanattan bindirme yapan Rosier’e çıkardı. Rosier’in sağ çaprazda dar alandan çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-0

83. dakikada orta sahada rakipten topu kapan Larin’in pasını sol çaprazda N’Kodou’ya verdi. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şut direğe çarpıp dışarı çıktı.

Stat: V. Park

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxxx, Vida xxx, Welinton xx, N’Sakala ?, Necip xxx, Josef xxx, Ghezzal xx (Hasic dk. 90+3 ?) Larin xx, Adem Ljajic xx (Atiba dk. 70 xx), Aboubakar xx (N’Koudou dk. 70 x)

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Montero, Bilal Ceylan, Oğuzhan

Teknik direktör: Sergen Yalçın

İH.Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilher Sitya xx, Jevtovic xx (Amar Rahmanovic dk. 68 x), Hadziahmetovic x, Sekidika x, Miya x (Cikalleshi dk. 46 x), Shengelia xx (Musa Çağıran dk. 68 x), Kravets x

Yedekler: Erten, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Deni Milosevic, , Oğuz Kağan, Diomande, Zymer Bytyqi

Teknik direktör: İsmail Kartal

Gol: Rosier (dk. 81) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: N’Sakala (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Necip Uysal, Vida (Beşiktaş), Jevtovic, Musa Çağıran, Skubic (Konyaspor)